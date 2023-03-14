В Самаре открылся четвертый офис «Авито» в России

Во вторник, 14 марта, Avito открыл свой четвертый российский офис в Самаре. По словам директора Центра клиентского сервиса компании Шьяма Намбиара, в настоящее время трудоустроены 200 человек из Самары и Тольятти.

«Всего в Центре клиентского сервиса Avito работают 2200 специалистов из 45 регионов России»,– отметил господин Намбиар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Два флагманских офиса Avito CS расположены в Москве и в Санкт-Петербурге, третий офис был открыт в 2022 году в Казани. Ежемесячная аудитория «Авито» составляет 60 млн человек. Число активных объявлений превышает 141 млн, из них 3,16 млн – из Самарской области.

Андрей Сазонов