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ПСБ запустил сервис дистанционного подтверждения дохода

Банк сможет за считанные минуты получить актуальную и достоверную информацию

ПСБ предоставил клиентам возможность при подаче заявки на ипотеку в интернет-банке или мобильном приложении подтвердить доход и трудовую занятость выпиской из Пенсионного фонда России.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При оформлении онлайн-заявки на ипотеку клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля банк попросит согласие заемщика на получение сведений о доходах, и в случае согласия эта информация предоставляется в ПСБ автоматически через цифровой профиль клиента на Едином портале Госуслуг. Далее, получив предварительное одобрение по ипотечному кредиту, заявителю останется загрузить только скан паспорта.

«Мы активно используем современные и удобные цифровые приложения в обычной жизни, начиная от заказа такси до покупки товаров первой необходимости в интернет-магазинах. Такой же высокий уровень сервиса и возможности пользоваться передовыми цифровыми решениями люди ожидают и при покупке квартиры в ипотеку. Интеграция банковских систем ПСБ с Единым порталом Госуслуг позволяет максимально оптимизировать многоступенчатую процедуру оформления ипотечного кредита. Услуга дистанционного подтверждения дохода даст банку возможность за считанные минуты получить актуальную и достоверную информацию из официальных источников, усилить конкурентные преимущества, а клиентам — значительно упростить процесс сбора и подачи необходимых документов и сэкономить время»,— отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов.

ПАО «Промсвязьбанк».

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