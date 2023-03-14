Саратовский распространитель детской порнографии получил 8,5 лет колонии

В Саратове 20-летний местный житель признан виновным в распространении детской порнографии. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, 10 сентября 2020 года обвиняемый со своей электронной почты отправил в соцсети интернет-пользователю фотографии с изображением несовершеннолетнего.

Ранее этот же горожанин был признан виновным в совершении развратных действий, изготовлении и приобретении порноматериалов с изображением несовершеннолетних, фотосъемке несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Путем сложения приговоров подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Марина Ковалева