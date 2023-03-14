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Госэкспертиза одобрила проект реконструкции Театральной площади в Ессентуках

Проект реконструкции Театральной площади в городе Ессентуки получил одобрение Ставропольской государственной экспертной организации в сфере строительства, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Первый этап благоустройства территории предполагает создание новых архитектурных форм, сцены, колоннады, фонтанов и смотровой площадки. Реализовать проект планируется по программе «Формирование комфортной городской среды». Застройщиком выступит управление ЖКХ администрации Ессентуков. Проект подготовила ООО «Проектная мастерская "АРХИТЕК"».

Объем инвестиций и сроки реализации не уточняются.

Анастасия Назарова

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