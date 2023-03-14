Суд отказал виновнику массового ДТП в блокировке видео на Е1.ru

Свердловский областной суд отказался блокировать видео портала Е1.ru о массовой аварии в Екатеринбурге с участием автомобилей BMW, Lada Vesta и рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Иск подал виновник ДТП Тимофей, который попал на видео, на котором он участвовал в драке с другими участниками инцидента.

ДТП произошло еще в мае 2022 года. После того, как Е1.ru опубликовали видео, мужчина обратился в Роскомнадзор с требованием о его блокировке. Тимофей отмечал, что его персональные и биометрические данные распространялись без разрешения, а в опубликованных материалах были сцены насилия и ненормативная лексика.

Ведомство отказалось ограничивать доступ к видео, поскольку на нем была маркировка «18+», а видео не содержало персональных данных мужчины.

Мужчину отказ не устроил, и он обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, требуя отменить решение Роскомнадзора, однако ему вновь отказали. Апелляция также была отклонена.

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