Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже стартовали мероприятия, посвященные Году педагога и наставника

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС прошла торжественная церемония открытия Года педагога и наставника, где работникам сферы образования вручили почетные грамоты, в том числе от лица атомной станции, и объявили победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года».

Заместитель директора Олег Уразов вручает благодарственные грамоты

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Администрация города и руководство НВ АЭС лично выразили благодарность учителям образовательных школ, преподавателям Нововоронежского политехнического института (филиал НИЯУ МИФИ), педагогам дополнительного образования, тренерам. Отдельно были отмечены работники сферы образования, принявшие активное участие в реализации проекта «Школа Росатома» и формировании позитивного имиджа г. Нововоронежа и Госкорпорации «Росатом».

«Выражаю искреннюю признательность всем наставникам и педагогам за ваш нелегкий труд и желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Хочется отметить, что сотрудничество городской администрации и Концерна «Росэнергоатом», ГК «Росатом» принесло свои плоды. Мы продолжаем совместными усилиями улучшать условия образования, оказываем помощь в повышении комфортности городской среды и развитии инфраструктуры г. Нововоронежа», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

Победитель и призеры муниципального этапа конкурса

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Также на церемонии был назван победитель муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Представлять г. Нововоронеж на региональном уровне будет педагог школы №3 Пантилеева Ольга Николаевна. Победитель и призеры получили подарки от Нововоронежской АЭС, профсоюзной организации и Совета ветеранов НВ АЭС.

«На данный момент в обществе сформирован устойчивый запрос на повышение престижа профессии учителя, возрождение наставничества. Именно творческий педагог сможет создать ту среду, в которой вырастут будущие научные сотрудники, руководители предприятий, настоящие специалисты. Хочу пожелать всем учителям, тренерам, наставникам творческих и профессиональных успехов, талантливых учеников. Администрация города приложит все усилия для продолжения начатых преобразований в городских учебных заведениях», – сказал глава городского округа город Нововоронеж, заместитель директора НВ АЭС Николай Нетяга.

Нововоронежская АЭС оказывает регулярную помощь городу-спутнику в сфере основного и дополнительного образования. Только в 2022 году при финансовой поддержке атомной станции были проведены ремонт и модернизация помещений Нововоронежской СОШ №1, ремонт фасада здания НВПИ НИЯУ МИФИ, разработаны проекты капитального ремонта ДС №14. Был закуплен спортивный инвентарь для всех общеобразовательных учреждений города. Выделены средства на приобретение материально-технических средств и расходных материалов для творческого объединения «Леонардо-инженерный класс» Нововоронежского Дома детского творчества, головных радиосистем для вокальной студии г. Нововоронежа «До-ми-соль».