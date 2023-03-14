Бюджет охраны лесов Красноярского края в 2023 году составит 1,7 млрд рублей

Финансирование охраны лесов от пожаров на 2023 год в Красноярском крае составит 1,7 млрд руб., что на 200 млн руб. больше года ранее. Дополнительные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы, подготовку специалистов, внедрение современных технологий, средств связи и мониторинга, а также увеличение маршрутов авиапатрулирования, сообщил губернатор региона Александр Усс.

Штат краевого Лесопожарного центра был увеличен в 2023 году на 119 человек, дополнительно в пожароопасный период– с 1 мая по 1 августа будут приняты еще 100 водителей и трактористов.

«Весной за счет краевого бюджета установим 44 камеры видеонаблюдения. Таким образом, их общее количество составит 144 единицы. Также оснащаем лесопожарные формирования и лесничества беспилотными летательными аппаратами. Сегодня на вооружении находится 36 единиц. Закупим еще 20 квадрокоптеров. Последние годы показали, что такая техническая оснащенность дает реальный профилактический эффект и позволяет быстро устанавливать очаги возгораний и тушить их в первые сутки на небольших площадях», - заявил Александр Усс.

По данным краевого минлесхоза, в 2022 году в крае удалось потушить 1 205 лесных пожаров. Их общая площадь составила 185 тыс. га. Пожары произошли в 45 муниципалитетах края.

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Лолита Белова