Умер игравший в сериале «Склифосовский» актер Александр Толубаев

Воронежское отделение Союза театральных деятелей сообщило о смерти актера и режиссера Александра Толубаева. После продолжительной болезни он скончался в возрасте 72 лет.

Александр Толубаев работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, а также сотрудничал с театрами в Воронеже и Липецке и снимался в сериалах, в том числе в сериалах «Склифосовский», «Высший пилотаж» и «Розыск».

«Последнее время он жил в Воронеже и активно сотрудничал с творческим центром "Антреприза", где поставил "Не все коту масленица" А. Островского, "В бегах" по малоизвестной пьесе С. Разсохина и В. Преображенского, "Наваждение" по А. Аверченко,— сообщили в союзе.— Его спектакли, в которых он и сам нередко участвовал, любили и актеры, и зрители». Организация принесла соболезнования родным, друзьям и коллегам Александра Толубаева.

Сергей Толмачев, Воронеж