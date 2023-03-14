Сызранский НПЗ повысил производственную эффективность на полтора миллиарда рублей

Экономический эффект от реализации Сызранским НПЗ программы повышения операционной эффективности в минувшем году достиг 1,5 миллиарда рублей. Комплексное совершенствование бизнес-процессов позволило предприятию повысить глубину переработки нефти до 82,4% и увеличить производство товарного бензина на 15%. Самый важный эффект — экологический. Значительно снижен углеродный след нефтепереработки.
Системная работа по повышению эффективности производственных активов — один из ключевых элементов стратегии НК «Роснефть». Ее цель — сокращение эксплуатационных затрат предприятий за счет внедрения передовых технологических решений и управленческих подходов.
Программа повышения операционной эффективности (ПОЭ) реализуется во всех дочерних обществах компании, в том числе и в АО «Сызранский НПЗ».
На СНПЗ в 2022 г. работа велась по нескольким направлениям: совершенствование работы технологических установок, оптимизация товарной корзины, сокращение расхода ТЭР.
В числе наиболее крупных реализованных проектов — увеличение выпуска зимнего дизельного топлива за счет добавления легкого каталитического газойля в сырье для установки гидроочистки.
Также за счет ряда инженерных решений были улучшены показатели надежности работы насосно-компрессорного оборудования.
Если за прошедшие 12 месяцев экономический эффект от реализации программы ПОЭ составил 1,5 миллиарда рублей, то всего за пять лет этой работы — почти 9 миллиардов. В текущем году предприятие ее продолжит. Главный вектор — дальнейшее повышение производственной эффективности и снижение углеродного следа.
Справка о компании
АО «Сызранский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов — автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, сжиженные углеводородные газы, битумы, низкосернистое судовое топливо и др. На предприятии продолжается реализация масштабной программы «Роснефти» по модернизации производственных мощностей с целью дальнейшего увеличения глубины переработки, максимально эффективного использования вторичных процессов для повышения выхода светлых нефтепродуктов.