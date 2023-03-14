Мэрия Кургана будет сотрудничать с региональным отделением «Опоры России»

Администрация Кургана заключила соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Документ подписали мэр Елена Ситникова и руководитель реготделения Ольга Лютикова, сообщают в мэрии.

Соглашение нацелено на оказание предпринимателям помощи и содействия по вопросам правовой защиты, привлечения финансирования и государственной поддержке. В рамках сотрудничества планируется проводить совместные рабочие встречи, семинары, совещания, консультации и круглые столы.

«Благодаря проведению совместных мероприятий представители бизнес-сообщества смогут получать информационную поддержку по разным вопросам потребительского рынка и предпринимательской деятельности», — отмечают в администрации города.