ВС Башкирии вынес приговор пятерым наркокурьерам

Верховный суд Башкирии огласил приговор пятерым жителям республики, признанных виновными в сбыте наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах и покушении на совершение преступления (ч. 3 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По информации «Ъ-Уфа», речь идет о Максиме Семенове, Андрее Кирюбе, Айнуре Раскулове, Тимуре Каримове и Андрее Назарове. Первые два получили по 5 лет в колонии строгого режима, третий — 16 лет, четвертый — 16 лет и 6 месяцев, последний — 17 лет.

как было установлено в суде, в 2017 году неустановленное лицо создало интернет-магазин, через который распространялись наркотики как по самой республике, так и в соседних регионах. Подсудимые исполняли роли курьеров-закладчиков. В их обязанности входило получение, фасовка и последующее размещение наркотиков в тайниках. Сотрудники полиции изъяли у них около 15 кг наркотиков.

Венера Хисамова

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