Более 240 пассажиров ожидают вылета двух рейсов в аэропорту Красноярска

Свой вылет в Норильск из Красноярска ожидают пассажиры двух рейсов авиакомпании NordStar, всего 214 пассажир из них пятеро детей. Вылеты должны были состояться 14 марта в 08.10 и 08.15 часов местного времени, однако были перенесены предварительно на 15 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перевозчик перенес рейсы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Транспортным прокурором руководителю авиакомпании NordStar внесено представление об устранении нарушений закона при задержке двух авиарейсов. Известно, что пассажирам задерживающихся рейсов не было предоставлен горячее питание.

Накануне МЧС Красноярского края объявило штормовое предупреждение в Норильске. По данным синоптиков, вечером 14 марта и ночью 15 марта в городе ожидается усиление южного ветра и метель.

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Лолита Белова