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Администрация Армавира заключила инвестсоглашения на 700 млн рублей

Администрация Армавира подписала на заседании городского совета по развитию предпринимательства четыре инвестсоглашения на сумму около 700 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Самый крупный проект стоимостью 600 млн руб. — производство переработки отработанных масел. Инвестором выступает ООО «Южная нефтяная компания». Новое производство позволит перерабатывать более 60 тыс. тонн масла в год. Как отмечается пресс-служба администрации Армавира, это единственный подобный отраслевой проект в России. Его планируют реализовать до 2024 года.

Вторым по затратам инвестпроектом является расширение производства ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат». Объем инвестиций — 50,9 млн руб., срок реализации — 2023 год.

Кроме этих соглашений, были подписаны еще два проекта, направленных на развитие культурно-досуговой сферы Армавира. Один из них — создание развлекательного комплекса на площадке бывшего банкротного предприятия. Инвестором выступает ООО «Гранс». Проект предполагает организацию детского аквапарка, конной спортивной площадки, бассейна, гостиничных номеров и пляжной зоны отдыха.

Индивидуальный предприниматель Антон Леонов построит современный воднолыжный парк в Армавире.

Соглашение позволит создать 55 новых рабочих мест на производстве.

Олег Исаев

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