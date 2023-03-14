Против жителя Башкирии возбудили уголовное дело по подозрению в участии экстремистской организации

Иглинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Нуримановского района Анатолия Попова по подозрению в участии экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

Как сообщили пресс-службы регионального управления СКР РБ и МВД по Башкирии, обвиняемый с августа 2022 года состоял в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», действующей, в том числе и в Башкирии. Организация решением Самарского областного суда была признана экстремистской, поскольку пыталась нарушить конституционные основы государства, ее деятельность была запрещена. Тем не менее, подозреваемый через почту отправлял письма в госучреждения с призывом прекратить работу. Также он в интернете выкладывал видео о деятельности запрещенной организации и призывал людей нарушать законы РФ.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Венера Хисамова

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