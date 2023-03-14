В Прикамье снимут продолжение «Ивана Семенова»

В 2023 году в Пермском крае в рамках системы рибейта могут снять 15 кинокартин. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания со ссылкой на выступление главы краевого минкульта Аллы Платоновой на заседании комитета краевого парламента по социальной политике.

В числе новых проектов — съемки продолжения приключений Ивана Семенова (6+). Фильм станет завершением кинотрилогии о приключениях неутомимого хулигана. Отличительной чертой проекта станет период съемок – действие третьей части будет происходить зимой.

Система рибейта (частичный возврат средств, затраченных на съемки фильмов на территории региона) действует в Прикамье с 2019 года. За прошлый год пять кинокомпаний получили субсидии на затраты по художественным фильмам («Чувства Анны», «По щучьему велению», «Она танцует», «Фрау» и «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2»). Объем финансирования на возмещение затрат пяти кинофильмов составил 34,9 млн руб.

При этом министр культуры отметила, что затраты на рибейт планируется постепенно снижать. «Мы видим со стороны кинокомпаний интерес к съемкам фильмов на территории региона. Изначально, когда кинокомпании заходили, они были вынуждены привозить с собой весь персонал. На сегодняшний день у нас выстроена система подготовки кадров для съемок фильмов. И когда кинокомпаниям будет выгоднее привлекать персонал из Пермского края, с учетом тех локаций и инфраструктурных решений, которые есть в регионе, необходимость в рибейте снизится»,— рассказала Алла Платонова.