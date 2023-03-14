Мэрия Уфы увеличила стоимость школьного питания

Стоимость бесплатного сбалансированного горячего питания школьников в Уфе с 1 января 2023 года повысилась, следует из постановления администрации города от 13 марта. Изменения внесены в соответствующее постановление об установлении стоимости питания детей в школах от 3 февраля 2022 года.

Так, стоимость бесплатного питания для учеников с первого по четвертый класс выросла по сравнению с 2022 годом с 59,76 руб. до 63,8 руб. за завтрак и с 67,12 руб. до 71,8 руб. за обед.

Также повысилась стоимость бесплатного питания для учеников с пятого по одиннадцатый классы, прибывших из Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, не проживающих в пунктах временного размещения. С 1 сентября 2022 года на завтрак для каждого школьника выделялось 72,21 руб., на обед — 82,54 руб., а с начала текущего года — соответственно 78,2 руб. и 89,45 руб. в день из бюджета Уфы.

Кроме того, с 1 ноября 2022 года выделяется доплата по 5 руб. из бюджета города на одноразовое питание (до его полной стоимости) детям участников СВО с пятого по одиннадцатый классы дополнительно к субвенции, выделяемой из бюджета республики.

Майя Иванова

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