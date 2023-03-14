В Краснодаре имущество «дочки» Росгеологии продали за 301 млн рублей

Имущественный комплекс разорившейся дочерней компании АО «Росгеология» — ОАО «Краснодарнефтегеофизика» — продали на торгах за 301,3 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Геологоразведочную компанию признали банкротом в феврале 2022 года по иску «дочки» Роснефти — ООО «РН-Краснодарнефтегаз», которое занимается разработкой и добычей углеводородного сырья в регионе. Требования кредиторов в общей сумме составили 873 млн руб.

Победителем торгов стала индивидуальный предприниматель Наталья Гусько. В ее собственность перешли земельный участок площадью 33,9 га, административные здания, инженерные сооружения, цеха, производственные площади, склады и 15 единиц движимого имущества.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ОАО «КНГФ» является дочерней компанией АО «Росгеология». Общество зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Основным видом деятельности являются работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Выручка общества по итогам 2021 года составила 35,2 млн руб., убыток — 61,4 млн руб. С октября 2018 года по март 2019-го общество возглавлял скандально известный экс-замглавы Росгеологии Руслан Горринг.

Анастасия Донскова

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