В Свердловской области на 23% уменьшилось количество ипотечных сделок

В Свердловской области по итогу 2022 года число ипотечных сделок оказалось на 23,4% ниже, чем в 2021 году. Как рассказал руководитель управления Росреестра по региону Игорь Цыганаш на пресс-конференции, в 2022 году было заключено 72 тыс. сделок, а годом ранее их количество составило 94 тыс.

«После определенных событий, которые произошли в начале прошлого года, был момент определенной приостановки рынка до понимания ситуации. Потенциальные покупатели и потенциальные продавцы ожидали, какие будут в последующем условия, как только эти условия стали понятны, и рынок зажил своей жизнью», — рассказал господин Цыганаш.

Что касается прогнозов, то по мнению руководителя регионального управления, число ипотечных сделок в 2023 году будет не меньше, чем в 2022 году.

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