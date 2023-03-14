Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие модели смартфонов представит китайская компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vivo Фото: Vivo

Vivo готовится к презентации своих новинок в России. Мне удалось выяснить сроки локального запуска — модели линейки V27 представят в первой половине апреля. В этом же месяце стартуют продажи смартфонов.

С учетом акцентов серию можно отнести к камерофонам. На основной блок с тремя сенсорами разработчики добавили отдельную кольцевую диодную подсветку, для нее даже придумали специальное название — Aura. Насколько на практике она отличается от привычных, скажем так, точечных диодных огней, пока сказать трудно. Выясню позже в ходе тестирования. Но создатели настаивают, что их находка заметно улучшает кадры, созданные в портретном режиме.

В качестве основного для V27 инженеры выбрали 50 Мп сенсор Sony IMX766V с оптической стабилизацией. Вместе с ним в блоке 8 Мп сверхширокоугольный объектив и 2 Мп макрокамера. При этом визуально все в троице одного размера и расположено вертикально, этаким светофорчиком. Для селфи-съемок разработчики предусмотрели 50 Мп «островной» вариант с поддержкой автоматической фокусировки.

На российский рынок новинки Vivo придут с ограничением по верху, до покупателей доберутся только варианты V27 и V27e. Версию Pro поставлять не планируется. Но от ближайшего собрата она отличается только моделью процессора. Чипсет Dimensity 8200 инженеры определили для флагмана. В Россию же будет поставляться вариант с платформой Dimensity 7200. Для более доступной версии V27e создатели выбрали MediaTek Helio G99.

Могу только гадать, что привлекательного или элитарного находят мобильные вендоры в изогнутых по краям дисплеях, потому что практичного в них очевидно нет ничего. Тем не менее Vivo выбирает для экранов своих новинок именно эту форму. Кроме того, AMOLED-панель с диагональю 6,78 дюйма, разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9 получила частоту обновления 120 Гц и сенсор отпечатков пальцев.

Компоновки памяти у новинок совершенно стандартные: 8+128 ГБ и 12+256 ГБ. Для версии V27e единственный вариант — 8+256 ГБ. Батарею емкостью 4600 мАч можно быстро заряжать адаптером с мощностью 66 Вт.