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Дополнительные 454 млн рублей выделили Пензе на реконструкцию цирка

Росгосцирк выделит на перестройку цирка в Пензе дополнительные 454 млн руб. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ответ госорганизации.

С учетом подорожания материалов работы обойдутся по-прежнему в 1,944 млрд руб. В этом году дополнительно выделят 453,9 млн руб.

Сейчас на объекте идут отделочные работы, укрепляют несущие конструкции, меняют инженерные системы.

«Первую очередь строительства — здание цирка и административный корпус — планируется завершить в середине 2024 года, вторую — автоматизированную парковку — в конце 2024 года», — цитирует издание письмо Росгосцирка.

Реконструкция цирка в Пензе длится с 2011 года. На праздновании 350-летия города в 2013-м было решено построить новое здание.

Дарья Васенина

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