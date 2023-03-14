Средняя цена квадратного метра в студиях Челябинска за четыре года выросла на 81%

В 2023 году средняя стоимость квадратного метра в квартирах-студиях Челябинска на вторичном рынке составила 82 тыс. руб. Это на 81,8% больше, чем в 2019 году, сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

В среднем стоимость квадратного метра в подержанных квартирах-студиях города на 9,9% дороже, чем в однокомнатных квартирах (74,6 тыс. руб.), и на 14,2%, чем в двухкомнатных (71,8 тыс. руб.). В трехкомнатных квартирах стоимость «квадрата» ниже на 17,8% (69,6 тыс. руб.).

В целом по России за четыре года квадратный метр в студиях в среднем подорожал на 72,4%, до 137,4 тыс. руб. Наибольшая динамика роста отмечена в Краснодаре — в 2,1 раза, Воронеже (+97,2%), Московской области (+93,4%), Нижнем Новгороде (+91,1%) и Красноярске (+87,8%). Меньше всего удорожание затронуло Москву (+45%), Екатеринбург (+56,4%) и Уфу (+60,1%).

По мнению руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, с учетом текущих демографических тенденций спрос на студии продолжит увеличиваться, а потенциальная аудитория — расти.

«Востребованность студий на рынке увеличивается с изменением образа жизни: молодые люди позже вступают в брак, быстрее съезжают от родителей, то есть на рынке все больше несемейных молодых покупателей, которым подходит компактное жилье», – отмечает Алексей Попов.