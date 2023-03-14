Липецкие власти заявили о прохождении пика паводка

В Липецкой области пройден пик паводка, сообщил на оперативном совещании руководитель регионального управления МЧС Василий Разумнов. По его словам, уже наметилась тенденция к снижению уровня воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Игорь Артамонов назвал ситуацию с паводком в этом году нетипичной: Затяжные осенние дожди сильно напитали землю влагой, весенние осадки и резкое повышение температуры воздуха все усугубили и получилось так, что вода пришла даже в те районы, где ничего подобного не прогнозировалось».

Наиболее сложная обстановка сложилась в Лебедянском и Данковском районах. В Лебедяни были подтоплены жилые дома. По словам главы района Романа Ченцова, в городе много лет не фиксировали паводка такого масштаба. Сейчас все дома подключены к теплу и электричеству, вода из подвалов откачана: осталось все высушить. В Данковском районе были затоплены несколько мостов. Глава муниципалитета Валерий Фалеев заверил, что ситуация контролируемая, а жители в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Вместе с тем, отметили в облправительстве, ни один населенный пункт «в настоящее время не отрезан от большой земли». В целях безопасности были перекрыты несколько местных дорог и региональных трасс, а людей проинформировали об альтернативных путях объезда подтопленных дорог. В подтопленные села «для подстраховки» завезли продукты и медикаменты.

Игорь Артамонов отметил оперативную работу чиновников и профильных служб. Он поручил и дальше держать ситуацию на особом контроле «до полной уверенности, что вода отступила». «Будем надеяться, что погода не приготовит неприятных сюрпризов и пока продолжим работать в режиме повышенной готовности», — добавил губернатор.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте