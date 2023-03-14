«С ростом спроса на контейнерные перевозки будет развиваться и инфраструктура»

Виталий Потапов, генеральный директор компании «Логопер» (входит в Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок)



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Евразийским Союзом участников железнодорожных грузовых перевозок Фото: Предоставлено Евразийским Союзом участников железнодорожных грузовых перевозок

— Популярность контейнерных перевозок в последние годы растет. Как рынок пережил 2022 год, в каком состоянии он сейчас?

— Сейчас рынок контейнерных перевозок чувствует себя хорошо. Но в 2022 году привычные схемы одномоментно разрушились, изменилась не только логистика товаров, но и денежная логистика.

Пережив первый шок, компании-продавцы поняли, что выживет тот, у кого будет на полке товар. Поскольку значительная часть товаров народного потребления импортная — российские производители пока не способны полностью закрыть спрос,— компании стали искать альтернативные маршруты доставки продукции через Восток: Турцию, Индию, Пакистан и другие страны.

Несмотря на санкционное давление и уход крупных ритейлеров с российского рынка, показатели контейнерных перевозок 2022 года остались практически идентичны 2021 году.

— Удалось ли перевозками внутри страны компенсировать уменьшение доли зарубежных?

— Внутрироссийские перевозки показали наибольший прирост в 2022 году — было отправлено 2,5 млн TEU (+3,1% к 2021 году), но нельзя говорить, что они заместили экспорт или импорт. Показатель вырос, так как контейнерные перевозки стали частично замещать автотранспорт, а также сократилось число порожних рейсов. Раньше контейнеры, приходившие с импортной продукцией, шли из Москвы до точек экспорта порожними. Сейчас их стремятся заполнить товаром, чтобы сбалансировать систему.

— С какими проблемами столкнулись участники рынка контейнерных перевозок?

— Переток грузов из одного географического коридора в другой серьезно повлиял на увеличение сроков доставки, а также мог спровоцировать дефицит фитинговых платформ. Увеличение объемов грузов в направлении Дальнего Востока также показало недостаточно высокую пропускную способность железных дорог и ограничение терминальной инфраструктуры. Конечно, работы по модернизации ведутся, но, чтобы получить глобальный и качественный результат, потребуется не менее двух лет. Впрочем, программа развития морских терминалов началась раньше, в результате чего многие терминалы Дальнего Востока стали работать с контейнерами, хотя прежде этого не делали.

— Готова ли инфраструктура Свердловской области к росту контейнерного потока?

— Осенью прошлого года заработал ТЛЦ «Уральский» на станции Аппаратная. Сейчас этого достаточно. С ростом спроса у данного ТЛЦ есть большой потенциал развития. Особенно на фоне смены логики грузовладельцев, которые стремятся привозить товары ближе к локации потребления.

— Что чаще всего перевозится в контейнерах?

— С каждым годом все больше товаров перевозят в контейнерах. Практически 95% всех вещей, которые нас окружают, были перевезены или могли бы быть перевезены в контейнере. Последние лет пять активно в контейнеры переходят зерновые грузы, а последние два года — удобрения.

Так, 15 лет назад большая часть пиломатериалов на экспорт отправлялась до портов либо автотранспортом, либо по железной дороге в полувагонах, крытых или вагонах-лесовозах. Сейчас это преимущественно контейнерные перевозки. Поменялась структура спроса: везут ближе к конечному клиенту, что уменьшает кратность партии и облегчает поиск клиентов, да и технологии с точки зрения затарки и растарки контейнера идут вперед.

— Хватает ли контейнеров в связи с возросшим спросом?

— Были опасения по поводу дефицита контейнеров, так как около половины контейнерного парка принадлежало международным компаниям, но крупные российские операторы-экспедиторы закупили контейнеры в Китае с запасом. В 2022 году помогли инициатива ЕСП (Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок) о введении нулевой таможенной пошлины на импортные контейнеры и предложение о продлении ее действия до конца 2023 года. Это реальная поддержка рынка, так как наши производственные мощности несоизмеримы с китайскими, и тот спрос, который сейчас есть в стране, российские заводы будут закрывать десятилетиями.

— 2022 год прошел в поисках альтернативных решений и выработке антикризисных мер. Чего ожидаете от 2023 года?

— Игроки рынка контейнерных перевозок будут так же адаптироваться и оперативно реагировать на изменения, как и в прошлом году. Ожидаем, что сохранится ориентация на Восток, возможно, появятся новые коридоры и маршруты. Но нужно работать с оглядкой на то санкционное давление, которое происходит, так как оно может серьезно повлиять на рынок железнодорожных перевозок.

Беседовала Анастасия Реутова