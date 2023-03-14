Зарубежные СМИ: К чему приведет крах Silicon Valley Bank?

Рынок акций потерял $465 млрд из-за краха Silicon Valley Bank. Падение котировок продолжается. Утром 14 марта снижались азиатские фондовые индексы, достигнув минимальных позиций с начала января. К примеру, стоимость Mitsubishi UFJ упала более чем на 8%. Кроме того, следом за SVB о крахе сообщил нью-йоркский Signature Bank. Вкладчики, опасаясь дальнейших потрясений в банковском секторе, массово выводят свои средства. И риски краха, как пишут СМИ, существуют. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder , Reuters Фото: Brian Snyder , Reuters

Следом за рынками Европы и США просели и азиатские индексы. Пятилетние долговые бумаги Японии опустились до самого низкого уровня с начала декабря, а доходность двухлетних казначейских облигаций Новой Зеландии упала более чем на 20 базисных пунктов, пишет агентство Bloomberg.

В отличие от SVB, у крупных банков Северной Азии минимальные риски массового вывода депозитов. С проблемами могут столкнуться кредитные организации Японии, у которых одни из самых высоких коэффициентов нереализованных убытков. Так, акции трех банков с рыночной капитализацией ниже $150 млн потеряли свыше 10% за три дня.

Впрочем, самое сильное снижение у американских компаний. Крупные банки 14 марта в моменте потеряли около $90 млрд на фондовом рынке. Акции одного только First Republic Bank снизились на 62%, сообщает Reuters.

Всего же из-за краха SVB глобальный рынок акций потерял $465 млрд за два дня. По информации Reuters, акционеры SVB Financial Group — материнской компании Silicon Valley Bank — обратились в суд с иском к компании и двум топ-менеджерам банка о мошенничестве. По их мнению, в SVB скрывали информацию о финансовом состоянии структуры.

Со своей стороны ФРС намерена расследовать крах банка. Регулятор, как пишет Die Zeit, предоставит отчет по итогам ревизии к 1 мая.

Что же касается возможных покупателей активов Silicon Valley Bank, то, как сообщает Bloomberg, интерес выразил один из крупнейших портфельных управляющих — Apollo Global Management. По крайней мере, структура готова выкупить кредитные обязательства почти на $74 млрд.

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