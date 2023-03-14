Место проведения фестиваля «Мир Сибири» в Красноярском крае благоустроят за 250 млн рублей

ООО «Красальфастрой» выполнит контракт на благоустройство общественного пространства Остров отдыха в поселке городского типа Шушенское Красноярского края. Итоги торгов размещены на портале госзакупок.

Стоимость контракта составит 250 млн руб. при начальной цене 257,6 млн руб. Всего в ходе торгов свои предложения представили пять компаний.

Заказчиком выступает администрация Шушенского района. Работы, согласно контракту, должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

Остров отдыха в Шушенском образуют русла рек Енисей и Шушь. Он известен тем, что является местом проведения ежегодного летнего международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири».

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Валерий Лавский