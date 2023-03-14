В Феодосии осудили организаторов финансовой пирамиды, присвоивших 80 млн рублей

В Феодосии осудили троих организаторов финансовой пирамиды, присвоивших 80 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В суде было установлено, что злоумышленники привлекали деньги пайщиков якобы для заключения договоров личных сбережений с начислением процентов. Фактически организация не исполняла инвестиционных действий и не занималась предпринимательством. От действий злоумышленников пострадали 200 человек. В отношении сообщников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денег физлиц, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Одному из участников организации назначили условное наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Его партнеры получили по два года лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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