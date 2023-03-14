Депутат облдумы призвал ярославских чиновников не скрывать московский мусор

Депутат Ярославской областной думы Илья Осипов призвал региональные власти к публичному информированию населения о работе мусорных полигонов и завозу мусора из других регионов. Об этом он заявил на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусорный контейнер в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Мусорный контейнер в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По словам господина Осипова, предыдущее руководство департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области не в полной мере доносило информацию по мусорным полигонам, а то и скрывало ее от депутатов. Потому нынешних чиновников он призвал не повторять ошибок предшественников.

«Ваш приход сюда — это, в том числе, неудовлетворённость работой ваших предшественников. Потому что недоговоренность, недосказанность, сокрытие информации порождает домыслы. Не случайно сегодня много раз возникал вопрос о московском мусоре. Нам много говорили, что его нет, а он был. И потом в итоге признали, что он был, оказывается, но вот мы его давайте не будем замечать»,— сказал Илья Осипов.

И.о. директора департамента природопользования Олег Тихенький заявил, что на данный момент у Ярославской области отсутствуют соглашения по завозу мусора из других регионов, в том числе из Москвы. По словам господина Тихенького, собственники мусорных полигонов самовольного завоза не допускают.

«Таких фактов нет. У нас осуществляется система видеоконтроля на территории области: можно увидеть, какие машины заезжают на полигон, с номерами автомобилей. Системы весового контроля установлены»,— подчеркнул Олег Тихенький.

В продолжение темы депутат Илья Осипов увидел недосказанность со стороны областных властей и в работе мусорного полигона в Ростове.

«То, что творится на сегодняшний день с ростовским полигоном, то, что он находится в водоохранной зоне природного заповедника федерального значения "Озеро Неро" и то, что мы, на сегодняшний день, не предпринимаем никаких действий, чтобы ситуацию исправить, мы повторяем ту же самую ошибку…Коллеги, мы должны работать по-другому. Не как наши предшественники. Мы должны работать быстро и открыто. Мне казалось, ровно этого от вас требует губернатор»,— отметил Илья Осипов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» в Ростовском районе планируется строительство мусоросортировочного комплекса, за который будет отвечать частный инвестор-концессионер. В региональном департаменте природопользования отметили, что нынешний ростовский полигон будет работать в рамках действующей схемы размещения твердых коммунальных отходов.

Андрей Иванов