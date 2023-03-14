На Байкале закрыли популярный турмаршрут из-за аномально раннего пробуждения медведей

Туристический маршрут Прибайкальского национального парка «Кругобайкальская железная дорога» (КБЖД) закрыт с 13 марта для посещения. Как отмечается в Telegram-канале ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», причиной стало аномально раннее пробуждение медведя вблизи маршрута, отмеченное еще 8 марта.

«По информации, поступившей от государственных инспекторов Байкальского территориального лесничества, проснувшийся в очень ранние сроки медведь не удалился вглубь тайги, как предполагали специалисты, а продолжает держаться поблизости от популярных у туристов мест. Следы зверя, в частности, зафиксированы неподалеку от 80-го километра КБЖД»,— отмечается в сообщении.

Маршрут закрыт на период «до нормализации ситуации и обеспечения безопасности людей». В нацпарке отмечают, что в Прибайкалье медведи из спячки пробуждаются в конце марта—начале апреля.

Влад Никифоров, Иркутск