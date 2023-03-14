Мобилизованный из Свердловской области погиб в ходе спецоперации на Украине

В пос. Восточный (Свердловская область) похоронили 20-летнего мобилизованного Николая Чырву, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сосьвинского городского округа. Военный погиб 27 января. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

«Администрация городского округа выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан», — отметили в администрации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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