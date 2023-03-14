Национализированную недвижимость в Крыму выставят на торги в июне

Национализированные у граждан Украины в Крыму объекты недвижимости будут проданы на торгах в июне 2023 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Вместе с тем ранее национализированный Бахчисарайский цементный завод останется в собственности республики. Аксенов отмечает, что решение о национализации имущества граждан Украины, которые поддерживают киевский режим, будет приниматься коллегиально вместе с антитеррористической комиссией и силовыми структурами в рамках законодательства.

«В отношении российских граждан процедура национализации не применяется и применяться не может. Однако считаю, тот, кто выступает против России каким бы то ни было образом, зарабатывать на территории Республики Крым не должен»,— подчеркивает господин Аксенов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Крыму собираются национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Объект находится в Ливадии. В январе 2023 года Власти Крыма национализировали кинотеатр «Сатурн IMAX». Он принадлежал украинскому политику Арсению Яценюку.

Олег Исаев

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