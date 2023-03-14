На Кремлевской набережной построят общественный туалет на 45 человек

Городской общественный туалет планируется построить в Казани на Кремлевской набережной. Он будет рассчитан на 45 человек. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Туалет построят около амфитеатра недалеко от Нацбиблиотеки Татарстана рядом с парадной лестницей, которая ведет к воде. На эти цели потратят 150 млн руб. Деньги выделят из бюджета региона.

Туалет будет состоять из мужской и женской комнат, а также из комнаты матери и ребенка и вестибюля.

Основные помещения будут находиться на подземном уровне, вход — через две входные группы-павильоны над землей

"Ъ-Казань"