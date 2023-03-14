В производство композитных катализаторов в Салавате инвестируют 1,1 млрд рублей

Салаватский катализаторный завод намерен вложить 1,1 млрд руб. в запуск производства композитных катализаторов, в том числе 499,6 млн руб. — льготный заем от федерального Фонда развития промышленности, полученный при содействии ФРП Башкирии, сообщает пресс-служба правительства республики. Заем выдан по программе «Проекты развития» на пять лет.

«В соответствии с условиями договора, первые три года не производится погашение основного долга и финансирование привлекается по субсидированной процентной ставке 1%», — отметил генеральный директор ФРП региона Анвер Каримов.

Композитные катализаторы применяются в процессах нефтепереработки, нефтехимии, газохимии как адсорбенты для очистки углеводородных потоков от неорганических примесей, а также при получении высокочистого водорода, кислорода, метана. Первые катализаторы будут произведены уже в начале 2023 года, отмечается в сообщении. Производственная линия будет смонтирована на имеющихся площадях завода. Мощность производства — 2,5 тыс. т продукции в год. На производстве создадут 60 рабочих мест.

ООО «Салаватский катализаторный завод» — крупнейший в России производитель катализаторов и адсорбентов для предприятий нефтегазового сектора. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие зарегистрировано в декабре 2009 года. Компания принадлежит Дмитрию Медведеву и (через ООО «Корпоративный центр») Алексею Митюшову. Уставный капитал завода — 500 тыс. руб. В 2021 году выручка составила 2,28 млрд руб., чистая прибыль — 300,35 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте