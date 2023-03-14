В Екатеринбурге медцентр, находящийся между жилыми домам, надстроит второй этаж

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на реконструкцию медицинского центра «Гармония», который находится среди жилых домов на ул. Фурманова, 30. Как указано в документе, медико-фармацевтический центр «Гармония» сможет реконструировать здание медцентра «путем надстройки второго этажа».

Разрешение на данные работы мэрия выдала в феврале этого года. Оно будет действовать до августа 2023 года. Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией составит 815 кв. м. Согласно сервису «Яндекс.Карты», медицинский центр располагается между двумя жилыми домами — Фурманова, 32 и Чайковского, 12.

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