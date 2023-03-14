В Казани полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды

Казанские полицейские пресекли деятельность финпирамиды. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

По данным ведомства, обвиняемые вели свою деятельность с 2021 по 2022 годы. Для этих целей они использовали потребительский кооператив, офисы которого находились в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Фигуранты, как утверждает следствие, позиционировали себя продавцами ювелирных изделий на маркетплейсах и привлекали деньги жителей под предлогом высокой доходности от вложения в золотые изделия. Взамен денег граждане получали подарочные сертификаты или простые векселя, однако в реальности они ничем не были обеспечены. В деятельности также принимали участие так называемые MLM-менеджеры, они должны были вовлекать максимальное число людей, которые вкладывают свои средства в кооператив, за каждого из них сотрудники получали вознаграждения.

Полицейские установили, что помимо татарстанцев жертвами преступной деятельности также стали жители Башкирии и других регионов РФ.

Против обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Им грозит до десяти лет колонии. В настоящее время двум фигурантам уже предъявлено обвинение. Сами они находятся под арестом.

"Ъ-Казань"