В ЯНАО будут судить бурильщика и мастера нефтяного месторождения, где после пожара погибли трое рабочих

В Ямало-Ненецком автономном округе завершилось расследование уголовного дела в отношении бурильщика и мастера Еты-Пуровского месторождения (принадлежит компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»), после пожара на котором погибли трое рабочих. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР. Сотрудников организации обвиняют в нарушении требований безопасности, повлекшем крупный ущерб, смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел 31 мая 2022 года во время ремонта нефтескважины на кустовой площадке. Бурильщик капитального ремонта скважин, выполнив задание мастера, покинул рабочую площадку, не обеспечив герметизацию устья скважины. Об этом он доложил мастеру, однако последний сообщение проигнорировал и сказал бригаде продолжить работы.

В результате утром на месторождении произошло возгорание нефтескважинной жидкости. Во время пожара погиб 26-летний бурильщик, еще двое рабочих, получившие ожоги, скончались в больнице. Из-за повреждения оборудования общая сумма ущерба составила более 7 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело 1 июня. Сейчас дело направлено в суд.

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Диана Сунагатуллина