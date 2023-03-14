Бывшему вице-премьеру Крыма отказали в апелляции

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор бывшему заместителю председателя Совета министров Крыма Виталию Нахлупину, ранее признанному виновным в получении взяток в особо крупном размере и осужденному на восемь лет колонии строгого режима, сообщила «Ъ» пресс-служба суда.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виталий Нахлупин,

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Приговор суда первой инстанции в отношении Нахлупина оставлен без изменения. Апелляционные представления и жалобы не были удовлетворены»,— уточнила пресс-служба Ростовского областного суда.

Напомним, экс-вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве в 2018 году. По данным следствия, он с помощью заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского и другого сообщника, Ярослава Сливки, в 2017–2018 годах организовал получение взятки в размере 16 млн руб. Взамен фигуранты обеспечивали победы «нужных» компаний в 28 тендерах в рамках реализации мероприятий ФЦП.

В октябре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Нахлупина и Дукорского к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере суммы взятки. Бывший вице-премьер РК свою вину не признал. Ярослав Сливка пошел на сделку со следствием и получил условный срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взятки крымских чиновников обернулись сроком»

Александр Дремлюгин, Симферополь