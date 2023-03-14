Турецкие бизнесмены выступили за возобновление торговли с Крымом

Турецкие предприниматели выступили за возобновление торговли с Крымом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвера Селя.

В Турции оценили убытки из-за прекращения торговых отношений с бизнесом полуострова в $300 млн. Унвер Сель отметил, что торгово-промышленная палата Трабзона рассматривала вариант возобновления паромного сообщения с крупными городами черноморского побережья. Эти планы были приостановлены из-за событий на Украине.

«Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы»,— цитирует издание заявление господина Селя.

Паромное сообщение с портами Крыма было прекращено по решению министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции в 2015 году, после перехода республики в состав России. С 2017 года турецкая сторона не принимает крымские корабли под любым флагом.

Анастасия Донскова

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