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Стоимостный объем работ по строительству в Курганской области снизился на 52,7%

В январе объем выполненных работ по строительству в Курганской области в денежном выражении составил 490,5 млн руб. В сопоставимых ценах это на 52,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в докладе Свердловскстата. В целом в 2022 году стоимостный объем работ по строительству в Курганской области вырос на 1,3%, до 26,5 млрд руб.

Опрошенные Свердловскстатом руководители строительных организаций назвали основными сдерживающими факторами для их деятельности погодные условия (40%), недостаток заказов на работы (39%), высокую стоимость материалов, конструкций и изделий.

При этом ввод жилья в январе в регионе вырос на 18,4% и составил 48,6 тыс. кв. м. Сдали в эксплуатацию два многоквартирных дома. Индивидуальные застройщики возвели 24,7 тыс. кв. м, в том числе 2,9 тыс. м — на садовых земельных участках. Всего населением построено 142 жилых дома.

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