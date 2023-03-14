Компании Удмуртии участвуют в международной выставке моды Central Asia Fashion в Казахстане

Пять компаний из Удмуртии участвуют в международной выставке моды Central Asia Fashion в Казахстане. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, это единственная на в Центральной Азии профессиональная площадка B2B формата, где международные бренды представляют коллекции будущего сезона профильным посетителям. Мероприятие проходит с 13 по 15 марта.

В частности, на выставке компания Nectar lingerie презентует нижнее белье и купальники, OLGA CONCEPT ATELIER — верхнюю одежду, Batik — детскую одежду, Сактон — женскую одежду из текстиля и трикотажа, Groswerk — аксессуары для дома и одежды.

Как рассказал временно исполняющий обязанности директора Корпорации развития Удмуртии Владимир Смирнов, регион впервые принимает участие в выставке Central Asia Fashion. «При этом наш стенд один из самых ярких и разнообразных по ассортименту — здесь есть и верхняя одежда, и детские костюмы, и купальники, и аксессуары. Что интересно, некоторые участники — новички в экспорте. Для них это мероприятие даст возможность напрямую встретиться с потенциальными партнерами и выйти на экспорт»,— сообщил господин Смирнов.