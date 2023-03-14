Нижегородские вузы претендуют на гранты для студенческой науки

Десять нижегородских вузов подали заявки на конкурсный отбор Минобрнауки РФ по предоставлению грантов, выделяемых в 2023 году из федерального бюджета на поддержку студенческих научных сообществ. По миллиону рублей попросили предоставить НГСХА, ННГАСУ, НГЛУ и Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгинино).

На гранты в размере 3 млн руб. претендуют ННГУ, ВГУВТ и НГТУ. По 2,8 млн руб. попросили Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки и Приволжский исследовательский медуниверситет, 950 тыс руб. хочет получить Мининский университет. Как следует из протокола конкурсной комиссии министерства, всего за субсидиями для поддержки студенческой науки обратились 273 российских вуза, итоги отбора будут известны позже.

Иван Сергеев