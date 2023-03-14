ИА «Текст»: Zara готовится возобновить работу в Перми под новым брендом

Бренд Zara готовится возобновить работу своих магазинов в Перми. Как пишет ИА «Текст», АО «Новая мода» — российская компания группы Inditex — начала поиск сотрудников в свои магазины в ТРЦ «Планета». По данным HeadHunter, «Новая мода» разместила вакансии для магазинов в пермском ТРЦ «Планета». Раньше в «Планете» работали отделы группы Inditex Zara, Zara home, Stradivarius и Pull & Bear.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В пресс-службе ТРЦ «Планета» сообщили, что на месте брендов Inditex планируется открыть ряд магазинов, но какие именно — не уточнили. Как сообщается на сайте HeadHunter, АО «Новая мода — это крупная международная компания, работающая в сфере Fashion retail. «Магазины брендов компании представлены во многих городах России и предлагают клиентам коллекции одежды, обуви и аксессуаров, соответствующие актуальным трендам»,— отмечается на сервисе поиска работы.

Магазины Inditex закрылись в Перми в связи с приостановкой деятельности группы в России. В конце 2022 года пермский ТРК «Семья» расторг контракт с испанским фэшн-ритейлером Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и другими). Inditex занимал в «Семье» около 4,4 тыс. кв. м.

Этой весной компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, собирается открыть магазины под собственными брендами. По данным СМИ, магазины Zara будут работать под новым названием Maag, Bershka переименуют в Ecru, а Pull & Bear — в DUB.