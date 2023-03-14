Директор пансионата для ветеранов труда в Тольятти уволена из-за утраты доверия

В Тольятти директор пансионата для ветеранов труда (дома-интерната для престарелых и инвалидов) уволена в связи с утратой доверия. Решение приняло профильное министерство региона после рассмотрения соответствующего представления прокуратуры города. Об этом сообщает надзорное ведомство.

«Установлено, что в период с 2018 по 2022 год директор пансионата неоднократно трудоустраивала супруга на должность врача-офтальмолога высшей категории. Вместе с тем меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов не принимала, уведомления о наличии конфликта интересов в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области не направляла»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Помимо прочего, надзорное ведомство обнаружило, что с января 2019 по декабрь минувшего года прежний руководитель учреждения каждый месяц начисляла и выплачивала дополнительные премии подчиненным, а затем получала от них указанные средства.

В связи с эти было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Кроме того, установлены хищения средств с банковских карт постояльцев учреждения. По этому факту также было возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Прокуратура взяла на контроль расследование.

Георгий Портнов