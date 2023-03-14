С начала года лук в Башкирии подорожал на 79,4%

В Башкирии с декабря 2022 года по февраль текущего года выросла стоимость репчатого лука — на 79,4%, до 50,8 руб. за один кг. Морковь подорожала на 27,3%, до 33,3 руб. за кг, а свежие огурцу — на 25,1%, до 202,7 руб. Об этом сообщает Башстат.

При этом некоторые продукты подешевели: гречка — на 10,9%, до 65,37 руб. за один кг, овсяная и перловая крупа — на 10,4% (37,03 руб.), овсяные хлопья «Геркулес» — на 5,8% (63,9 руб.).

Дороже всего в феврале стоил натуральный растворимый кофе — 2,67 тыс. руб. за один кг, это на 6,4% дороже, чем в декабре 2022 года, сухие приправы и специи (1,68 тыс. руб., на 2% дороже), а также кофе натуральный в зернах и молотый (1,24 тыс. руб., на 3,6% дешевле).

Майя Иванова

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