На Сахалине начальника СИЗО задержали за взятку коллеге в 50 тыс. рублей

Начальника СИЗО-1 управления ФСИН по Сахалинской области задержали за дачу взятки в 50 тыс. руб. начальнику другого исправительного учреждения от имени одного из заключенных. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Сахалинской области. Согласно данным ФСИН, начальником СИЗО-1 является Ким Хе Ен.

Следствие считает, что подозреваемый в пользу своего знакомого, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений Сахалинской области, передал взятку его руководителю в размере 50 тыс. руб. Взамен осужденный просил помощь в получении условно-досрочного освобождения, длительных свиданий, передач с продуктами питания и в получении личных вещей сверх нормы.

Следственные органы также устанавливают причастность к преступлению других лиц. Во время обыска у них изъяли боеприпасы и валюту в крупной размере, добавили в пресс-службе. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Олеся Павленко