В Москве представят туристические возможности Самарской области

В период с 16 по 18 марта 2023 года в Москве пройдет 29-я международная туристическая выставка MITT, крупнейшая в стране в категории «Туризм и отдых». Там будет представлена и Самарская область.

В составе делегации региона будут находиться заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, министр туризма региона Артур Абдрашитов и руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева.

На выставке запланировано подписание ряда соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между правительством региона и АО «АВТОВАЗ», Федерацией рестораторов и отельеров России. Еще один договор будет заключен между министерством туризма Самарской области и ПАО «Сбербанк России».В рамках MITT представят национальный туристический маршрут и туристическую программу «Все оттенки Жигулевского» для ведущих туроператоров страны.

Во время мероприятия состоятся рабочие встречи представителей властей региона с руководством «Корпорации ТУРИЗМ.РФ» с целью обсуждения инвестиционных проектов в сфере туризма, с представителями ПАО «Мобильные системы» по вопросу реализации проектов цифровизации отрасли туризма и Russian Hospitality Awards с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Евгений Чернов