Постановление прокатило

С марта вступило в силу постановление правительства РФ, включающее в правила дорожного движения понятие средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это электросамокаты, сегвеи, моноколеса и подобные им агрегаты для передвижения. Изменений в ПДД ждали и даже требовали, поскольку в городах страны одномоментно начался самокатный бум и, как следствие, ДТП разной степени тяжести, вплоть до серьезного травматизма и летальных случаев.



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Тем не менее, сложно говорить о том, что выход из серой зоны и новый правовой статус самокатов дает больше гарантий водителю автомобиля в случае ДТП. СИМ, например, не страхуются по ОСАГО, соответственно, получить страховую выплату по автогражданской ответственности пострадавший водитель не сможет. По КАСКО же выплачивали и раньше. Будут, как и прежде, действовать общие нормы ГК РФ об ответственности за причинение ущерба. По сути, ДТП с электросамокатом не будет с правовой точки зрения отличаться от ситуации, когда в ваш автомобиль влетел велосипедист.

Однако польза от изменений законодательства есть, потому что появляется регулирование, становится понятен статус, легче исполнять правила дорожного движения.

Для пешеходов также нет никаких повышенных гарантий, поскольку, опять же, ответственность водителя электросамоката не страхуется по ОСАГО. Судебное разбирательство в случае аварии будет проходить по общегражданским нормам.

Рассмотрим ДТП с самокатом (сегвеем, моноколесом и так далее) в разных вариантах развития событий: самокатчик не оставил место аварии и признаёт вину; он не является виновником и сам пострадал; самокатчик - виновник, но сбежал с места аварии.

Итак, за оставление места ДТП самокатчик ответственности нести не будет. За нарушения ПДД он отвечает так же, как пешеход или велосипедист. Поэтому, если водитель СИМ скрылся, найти его и взыскать ущерб будет проблематично, придется обращаться в полицию.

Если автомобиль наехал на самокатчика, то инцидент должен быть урегулирован согласно правилам ОСАГО. Расцениваться СИМ будет не как транспортное средство, а как иное имущество. За вред, причиненный здоровью, самокатчик также получит выплату по ОСАГО, а также сможет дополнительно взыскать компенсацию через суд. А если самокат въедет в авто, то его владелец будет возмещать вред на общих основаниях.

Если виновник ДТП – самокатчик, обращаться следует ко второй части Гражданского кодекса РФ, это нормы об ответственности за причинение вреда. Общей будет статья 1064 ГК РФ. Если виновник ДТП – несовершеннолетний, за которого в силу возраста отвечают родители, вступают статьи 1073 и 1074 ГК РФ.

Если самокат не личный, а взят в аренду в одной из шеринговых компаний, стоит выяснить, страхует ли она ответственность самокатчиков. В этом случае при ДТП нужно будет урегулировать вопрос согласно условиям страхования.

Если же СИМ использовалось в рабочих целях, например, в какой-нибудь доставке на них ездят курьеры, ответственность за ДТП будет нести уже не сам самокатчик, а работодатель (по правилам ст. 1068 ГК РФ).

Порядок действий в случае ДТП следующий:

Водитель автомобиля должен выставить знаки аварийной остановки и включить аварийные огни; Участники ДТП не убирают ТС с места аварии; Делаются подробные фото (расположения ТС, тормозной путь, наличие повреждений); Собираются контакты очевидцев.

Далее участники дожидаются приезда сотрудников ДПС, составляют протокол и приступают к обсуждению урегулирования убытков. Если виновник ДТП – водитель автомобиля, то работают правила возмещения ущерба через ОСАГО. Если виновник – электросамокатчик, работают общегражданские правила. Самокатчик может добровольно возместить весь причиненный ущерб. И это лучше зафиксировать письменно, чтобы пострадавший не обратился в суд и не взыскал компенсацию повторно. Либо все решается в судебном порядке.

В пунктах правил также оговаривается предельная мощность СИМ. Это не значит, что более мощные электросамокаты под запретом. Но на них не распространяются правила, которые ввели для СИМ. Изменения в ПДД, которые заработали с 1 марта 2023 года, касаются электросамокатов с мотором мощностью менее 250 Вт. Модели более мощные приравниваются к мопедам. Для управления ими потребуются права категории «М» (она автоматически открывается, например, при получении водительских прав другой категории).

Что касается продажи средств индивидуальной мобильности, каких-либо новых правил в этой части не появилось. Электросамокатами могут пользоваться и дети до 14 лет. Возраст имеет значение только в плане разрешенных для передвижения мест.

Когда надумаете прокатиться, держите в голове пару правил на случай, если на вас попытаются повесить несуществующую вину.

Если произошло столкновение, не стоит покидать место аварии. Самокатчик может быть не виноват, но другие участники ДТП решат найти «свидетелей», которые подтвердят то, чего не было.

Даже если другие участники ДТП предлагают разъехаться без оформления, нужно настаивать на фиксации произошедшего сотрудниками ГИБДД. И следить, чтобы фиксация была максимально подробной. Чтобы была учтена каждая вмятина и царапина.

И напоследок о судебных прецедентах. Поскольку новые правила вступили в силу 1 марта 2023 года, судебная практика еще просто не успела сформироваться. Но в апреле 2022 года Верховный суд РФ рассматривал иск гражданина, который требовал не считать электросамокаты транспортным средством. И тогда высшая судебная инстанция давала разъяснения по статусу электросамокатов. Но теперь они утратили актуальность, поскольку статус СИМ был закреплен законодательно и теперь действуют новые правила.

Александр Щербинин, председатель коллегии адвокатов «Перспектива»