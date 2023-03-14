Купол на мечети «Ар-Рахим» восстановят в течение «ближайших недель»

Упавший купол одного из четырех минаретов с недостроенной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Юлаева в Уфе будет восстановлен в течение «ближайших недель», сообщил «Башинформу» председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Азат Фаттахов. «Решается вопрос по транспортировке поврежденного элемента на завод-изготовитель, где после изучения будет принято решение о ремонте либо изготовлении нового фрагмента», — отметил он.

Золоченный купол сорвался накануне вечером из-за сильного ветра.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии Уфы, в происшествии никто не пострадал, и целостность здания не была нарушена.

Венера Хисамова

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