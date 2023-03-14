В Башкирии приемные дети получат приоритет при зачислении в школы, где учатся их братья и сестры

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменения в статью №54 Семейного кодекса республики, сообщает пресс-служба регионального парламента. Согласно проекту закона, приемные дети будут иметь приоритет при зачислении в школы и детские сады, где учатся их братья и сестры.

В 2020 году Курултай Башкирии принял закон, предусматривающий право приоритетного зачисления в школу или детсад детей, чьи братья или сестры там обучаются. Однако эти нормы не распространяются на детей, которые находятся под опекой. Поэтому опекуны, приемные или патронатные родители сталкиваются с проблемами устройства неродного ребенка в школу, в которой учатся их родные дети.

Майя Иванова

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