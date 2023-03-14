Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Нижегородец Александр Земсков из Нижнего Новгорода выиграл в новогоднем тираже «Русского лото» 1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

Александр Земсков работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. О своей победе узнал 1 января, но обратился за выигрышем позже – в середине февраля. «Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр "Столото", все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность»,– сказал нижегородец.

После уплаты налогов победитель получит 850 млн руб., деньги ему выплатят в ближайшие полгода. Александр Земсков рассказал, что планирует выплатить кредиты и купить новый автомобиль, а часть выигрыша направить на благотворительность.

Нижегородец стал вторым «лотерейным миллиардером». Первой такую сумму выиграла Надежда Бартош в 2020 году.

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Анастасия Еремина