Самозанятые Башкирии в 2022 году выплатили 288 млн рублей налогов

По итогам 2022 года самозанятые Башкирии выплатили 288 млн руб. налогов, что в 1,7 раз больше, чем годом ранее. По состоянию на январь текущего года число самозанятых налогоплательщиков выросло до 125 тыс. человек, что в 1,6 раз больше показателя 2021 года, сообщает министерство финансов Башкирии.

По словам министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой, рост количества самозанятых в республике связано с «улучшением условий ведения бизнеса в республике и применением упрощенного механизма уплаты данного налога». По данным УФНС России по Башкирии, большинство плательщиков налога на профессиональный доход работают в сфере автоперевозок, продаже продукции ручной работы, строительства, рекламы, а также предоставления услуг парикмахеров и салонов красоты.

Самозанятые могут воспользоваться мерами поддержки, отметил министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. Например, арендовать муниципальное имущество по льготной ставке, получить льготные кредиты, субсидии и гранты. Всего в 2022 году на поддержку самозанятых было потрачено 20,4 млн руб.

Карина Мамаева

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